O distrito de Coimbra está entre os sete distritos do continente com aviso laranja, porque vão continuar a ser afetados por precipitação persistente e por vezes forte durante o dia de sábado, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, os distritos de Coimbra, Aveiro, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, e Leiria estão sob aviso laranja pelo menos até às 09H00 de amanhã, passando a amarelo entre as 9H00 e o meio-dia.

Os avisos do IPMA – vermelho, laranja e amarelo – são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

Embora com chuva forte durante a manhã de hoje, a cidade de Coimbra não registou ocorrências significativas.