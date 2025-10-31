diario as beiras
Distrito de Coimbra sob aviso laranja de chuva até às 9H00 de sábado

31 de outubro
Embora com chuva forte durante a manhã de hoje, a cidade de Coimbra não registou ocorrências significativas relacionadas

O distrito de Coimbra está entre os sete distritos do continente com aviso laranja, porque vão continuar a ser afetados por precipitação persistente e por vezes forte durante o dia de sábado, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Segundo o IPMA, os distritos de Coimbra, Aveiro, Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, e Leiria estão sob aviso laranja pelo menos até às 09H00 de amanhã, passando a amarelo entre as 9H00 e o meio-dia.
Os avisos do IPMA – vermelho, laranja e amarelo – são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.
Embora com chuva forte durante a manhã de hoje, a cidade de Coimbra não registou ocorrências significativas.

