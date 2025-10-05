diario as beiras
Coimbra

Despistam-se contra um muro em Coimbra e abandonam o local

05 de outubro às 11 h21
0 comentário(s)
Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra

Um carro despistou-se, esta manhã, contra um muro de uma habitação na rua Rui Braga Carrington da Costa (Santa Clara), em Coimbra.

Além dos danos no veículo e no muro da habitação, o acidente provocou estragos num poste de iluminação pública e na canalização de água que passava por dentro do muro. A colisão originou uma fuga de água que alagou o terraço da habitação. Esta situação obrigou a mobilizar o piquete das águas de Coimbra para que procedessem ao corte da água naquela zona. Foi alertada a equipa da E-REDES devido aos danos causados no poste.

O chefe da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Serra, confirma que os ocupantes do veículo abandonaram o local, não sendo possível apurar se estariam com algum ferimento.

O alerta foi dado pelas 07H10, via Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, e estiveram no local 14 elementos apoiados por quatro meios. A PSP tomou conta da ocorrência.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

