O ministro Adjunto e da Reforma do Estado anunciou hoje a criação da Loja de Cidadão virtual, que vai arrancar em breve com “mais de 100” serviços e em 2030 todos os serviços públicos estarão em formato digital.

Gonçalo Matias falava na conferência de imprensa depois da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, que aprovou um diploma que estabelece as regras de funcionamento do atendimento dos cidadãos nas Lojas de Cidadão, nas quais se inclui o horário alargado.

“Quanto à Loja de Cidadão virtual ela é criada no momento em que este diploma for publicado, portanto, com brevidade”, acrescentou.

Os serviços disponíveis serão “mais de 100” e “gradualmente” vai-se aumentando “o número de serviços digitalmente disponíveis até chegar ao objetivo de 100% até 2030”, como está previsto na Estratégia Digital Nacional, referiu.

Sobre as Lojas de Cidadão que terão horário alargado, estas “vão ser identificadas num despacho” da autoria do governante, disse, “em articulação com os ministros setoriais”.

Essa lista “só será apurada” depois ser trabalhada pelos serviços, acrescentou Gonçalo Matias.

“Em qualquer caso posso garantir que já hoje lojas com horário alargado existem duas em Lisboa, uma no Porto, outra em Braga, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Viseu, Coimbra, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal”, elencou.

Agora, “estamos a trabalhar com os serviços para identificar exatamente a lista que depois será oportunamente divulgada”, concluiu o governante.