Realizou-se, hoje, 14 de janeiro, a primeira reunião de transição entre o conselho de administração cessante da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, liderado por Alexandre Lourenço, e a nova equipa do conselho de administração, presidida por Francisco Maio Matos, informou a instituição nas redes sociais.

Segundo a publicação, "num ambiente de total colaboração, transparência e sentido de missão pública, foram partilhados os principais dossiês em curso, os resultados alcançados nos últimos dois anos e os desafios estratégicos que se projetam para o futuro da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra".

"Este momento simboliza o compromisso de assegurar uma transição organizada, responsável e orientada para o interesse dos utentes, dos profissionais e da comunidade, com a continuidade das políticas de integração de cuidados, modernização tecnológica, humanização e melhoria contínua a estar no centro da discussão", refere a ULS de Coimbra.