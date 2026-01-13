diario as beiras
Coimbra

Conselho de administração da ULS de Coimbra realizou hoje primeira reunião de transição

13 de janeiro de 2026 às 13 h09
ULS de Coimbra
Realizou-se, hoje, 14 de janeiro, a primeira reunião de transição entre o conselho de administração cessante da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, liderado por Alexandre Lourenço, e a nova equipa do conselho de administração, presidida por Francisco Maio Matos, informou a instituição nas redes sociais.
Segundo a publicação, "num ambiente de total colaboração, transparência e sentido de missão pública, foram partilhados os principais dossiês em curso, os resultados alcançados nos últimos dois anos e os desafios estratégicos que se projetam para o futuro da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra".
"Este momento simboliza o compromisso de assegurar uma transição organizada, responsável e orientada para o interesse dos utentes, dos profissionais e da comunidade, com a continuidade das políticas de integração de cuidados, modernização tecnológica, humanização e melhoria contínua a estar no centro da discussão", refere a ULS de Coimbra.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

