Começa hoje a maior edição de sempre da FENGE

A Feira de Engenharia de Coimbra (FENGE2024) abre hoje e decorre até à próxima quarta-feira para a sua 23.ª edição, no campus do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC).

Em 2024, o certame a presença de 87 empresas e organizações, tornando a edição deste ano a maior de sempre até agora.

Tal como nas edições anteriores, a feira pretende ser um evento em que a partilha de experiências entre as empresas do setor das engenharias e os estudantes possibilite as primeiras oportunidades de trabalho para muitos dos jovens. O contacto direto com as empresas, tal como a exposição de stands, demonstração de produtos e interação entre as empresas é também uma mais-valia na FENGE.

Na apresentação da 23.ª edição da FENGE, a organização, encabeçada pelo presidente da Associação de Estudantes do ISEC, Hugo Ferreira, destacou a ligação que a feira proporciona aos estudantes da escola. O primeiro contacto com as empresas presentes é, sem dúvida, a grande mais-valia da FENGE, mas a feira tem muito mais para dar…

Programação para todos os gostos

A feira tem início hoje com uma sessão de abertura às 10H30, no auditório do ISEC, mas durante os três dias o certame contará com várias e diferenciadas palestras.

Até quarta-feira, para além do espaço da tenda, vão também decorrer em simultâneo palestras e workshops proporcionados pelas empresas que vão estar na feira.

“Indústria 4.0 na produção de motores elétricos” ou “Solução industrializada para a construção de edifícios”, são algumas das muitas palestras disponibilizadas na FENGE de 2024.

“Tubarões, Melgas e Rock & Roll” será a palestra, a cargo de João Correia, que encerra o evento na quarta-feira, dia 23 de outubro.

Câmara presente no certame

A FENGE – Feira de Engenharia de Coimbra consegue, em 2024, a presença do máximo de empresas até hoje no certame.

Nesta edição, são mais de 85 as empresas confirmadas. Uma das grandes novidades está na presença da Câmara Municipal de Coimbra, com o seu próprio stand.

Por outro lado, empresas como o Grupo Fapricela Indústria, o Grupo Visabeira, Sodicentro, Efapel, Accenture, CTCV ou a The Navigator Company estarão presentes na Feira de Engenharia de Coimbra de forma a aproximarem-se dos estudantes daquela escola de ensino superior.