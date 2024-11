Coimbra: Universidade e Associação Académica dinamizam feira de emprego

A Universidade de Coimbra (UC) e a Associação Académica de Coimbra (AAC) organizam uma feira de emprego, entre quarta e quinta-feira, no Estádio Universitário, num evento em que está prevista a participação de mais de 100 empresas.

A Feira de Emprego UC e AAC reúne “mais de 100 empresas nacionais e internacionais, ofertas de emprego e estágios”, procurando ser uma oportunidade para estudantes e recém-licenciados encontrarem possibilidades de recrutamento, referiu a UC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No evento, com entrada gratuita, haverá a possibilidade de entrevistas rápidas, num programa que conta com oficinas, palestras, revisão de currículo e ‘street food’, referiu.