diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Trico(n)tando Estórias regressa em 2026 a Almalaguês

06 de janeiro de 2026 às 16 h58
0 comentário(s)
DR

O programa Trico(n)tando Estórias, desenvolvido pela Câmara de Coimbra, regressa em 2026 à Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês, com sessões semanais dedicadas à partilha e recolha de estórias junto da população adulta.

A iniciativa, que decorre todas as quartas-feiras, entre as 15:30 e as 17:00, com entrada livre, excetuando os meses de julho, agosto e setembro, procura fomentar a comunicação, a oralidade, a escrita e a leitura, valorizando a experiência individual e coletiva dos participantes e promovendo o diálogo intergeracional.

Para além da partilha presencial, o programa contempla também a recolha escrita das estórias abordadas em cada encontro, que são posteriormente retomadas no início da sessão seguinte, permitindo refletir sobre a fidelidade do registo e reforçar a ligação entre oralidade e escrita.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de janeiro

Atendimento ao consumidor na quinta-feira em Penela
06 de janeiro

Daniel Sanches Fernandes anunciado como diretor da AIBILI
06 de janeiro

Exibição do filme "Justa" com a presença da realizadora, Teresa Villaverde na Figueira da Foz
06 de janeiro

Coimbra: Trico(n)tando Estórias regressa em 2026 a Almalaguês

Coimbra

Coimbra
06 de janeiro às 17h11

Daniel Sanches Fernandes anunciado como diretor da AIBILI

0 comentário(s)
Coimbra
06 de janeiro às 16h58

Coimbra: Trico(n)tando Estórias regressa em 2026 a Almalaguês

0 comentário(s)
Coimbra
06 de janeiro às 16h19

OVNI no Politécnico de Coimbra é uma orquestra centrada na criação coletiva

0 comentário(s)