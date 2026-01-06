O programa Trico(n)tando Estórias, desenvolvido pela Câmara de Coimbra, regressa em 2026 à Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês, com sessões semanais dedicadas à partilha e recolha de estórias junto da população adulta.

A iniciativa, que decorre todas as quartas-feiras, entre as 15:30 e as 17:00, com entrada livre, excetuando os meses de julho, agosto e setembro, procura fomentar a comunicação, a oralidade, a escrita e a leitura, valorizando a experiência individual e coletiva dos participantes e promovendo o diálogo intergeracional.

Para além da partilha presencial, o programa contempla também a recolha escrita das estórias abordadas em cada encontro, que são posteriormente retomadas no início da sessão seguinte, permitindo refletir sobre a fidelidade do registo e reforçar a ligação entre oralidade e escrita.