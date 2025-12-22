A Câmara de Coimbra está a trabalhar na criação de uma ligação direta entre os polos I e II da Universidade, perspetivando que esse corredor possa entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2026.

“Estamos a trabalhar numa ligação do Polo I ao Polo II pelos SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra], para que saiam os carros da praça D. Dinis [na alta universitária]”, disse a presidente do município, Ana Abrunhosa, durante a reunião do executivo de hoje.

Segundo a autarca eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), que tem a pasta dos transportes, o município já reuniu com o reitor da Universidade de Coimbra (UC) para assegurar essa ligação direta – uma reivindicação da própria instituição do ensino superior.

