Coimbra quer ligação direta entre polos I e II da Universidade no início de 2026

22 de dezembro de 2025 às 15 h54
DB/Pedro Filipe Ramos

A Câmara de Coimbra está a trabalhar na criação de uma ligação direta entre os polos I e II da Universidade, perspetivando que esse corredor possa entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2026.

“Estamos a trabalhar numa ligação do Polo I ao Polo II pelos SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra], para que saiam os carros da praça D. Dinis [na alta universitária]”, disse a presidente do município, Ana Abrunhosa, durante a reunião do executivo de hoje.

Segundo a autarca eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), que tem a pasta dos transportes, o município já reuniu com o reitor da Universidade de Coimbra (UC) para assegurar essa ligação direta – uma reivindicação da própria instituição do ensino superior.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (23/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

