Coimbra: Plantas comestíveis e medicinais é tema de ‘workshop’

A Câmara e a Universidade de Coimbra promovem no próximo dia 28, pelas 09:45, um ‘workshop’ de introdução às plantas comestíveis e medicinais, no Centro de Interpretação da Reserva Natural do Paul de Arzila.

“Este ‘workshop’ é realizado no âmbito das atividades da Comissão de Cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzila”, anunciou o município, referindo que é dinamizado por Joaquim Gonçalves, cogestor da Paisagem Protegida da Serra do Açor.

O objetivo é “dar a conhecer algumas das plantas silvestres que podem ser utilizadas para alimentação e/ou que têm propriedades medicinais”, e a participação é gratuita, mas obriga a inscrição.