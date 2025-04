Coimbra: Pátio da Inquisição poderá receber residência de estudantes

A Baixa de Coimbra poderá vir a receber mais uma residência de estudantes, perto do Pátio da Inquisição. A revelação foi feita pela vereadora Ana Bastos, depois de a vereadora socialista Rosa Cruz ter acusado a autarquia de ter rejeitado construir a residência no antigo dormitório da Comboios de Portugal (CP), na frente ribeirinha.

Ana Bastos esclareceu que o edifício encontrado é “na zona do Pátio da Inquisição” e que já recebeu o parecer positivo do Património Cultural. No final da reunião, aos jornalistas, a vereadora salientou que o projeto tem dados passos significativos.

“A câmara realizou um projeto, que foi submetido a CCDRC, e houve algumas interações para adaptar o projeto às exigências da cultura. O projeto foi também submetido ao Património Cultural, que teve um parecer favorável, com pequenas recomendações”, disse Ana Bastos, esperando que o Erasmus+, programa da Comissão Europeia nos domínios da Educação, Formação, Juventude e do Desporto, ajude na próxima fase.

“Neste momento, estamos em contacto com o Erasmus+, que é a entidade financiadora, no sentido de transferir o valor que foi atribuído à CP para a câmara e darmos andamento a este projeto”, salientou a vereadora, revelando que o projeto contempla 20 camas.

