Coimbra: Moradores de prédio estão contra a instalação do ITAP

A transferência das instalações da escola profissional ITAP – Instituto Técnico Artístico e Profissional de Coimbra, da Casa Branca para um prédio na rua Carlos Oliveira, entre as ruas Carlos Seixas e Paulo Quintela, (Bairro Norton de Matos e Vale das Flores) é motivo de desagrado por parte do condomínio do referido imóvel.

O descontentamento foi ontem levado à reunião da Câmara Municipal de Coimbra pelo vereador socialista José Dias, atendendo a que a escola é gerida pela Prodeso, que é uma empresa municipal.

O autarca disse que “o PS tem vindo a questionar sobre o futuro das instalações da Prodeso, tendo em conta a obrigatoriedade da saída da atual infraestrutura, devido à implantação de uma nova urbanização”.

Entretanto, foi anunciada a nova localização, com obras a decorrerem já há dois meses. Todavia, os “moradores desconheciam o destino dessa intervenção”. Por isso, José Dias defendeu que se estabeleçam “contactos entre Câmara Municipal, Prodeso e condomínio, por forma a garantir uma convivência saudável entre todas as partes”.

Entretanto, o condomínio denunciou que “estão a ser intervencionados pontos de estabilidade cruciais para o referido prédio e que colocam, objetivamente, em risco o mesmo”.

Fiscalização não detetou irregularidades

Em resposta, a vereadora da maioria Ana Bastos, responsável pela Gestão Urbanística e Fiscalização, respondeu que “já houve uma ação de fiscalização” que não encontrou irregularidades. Mesmo assim, os representantes dos moradores referem que “a intervenção estará a ocupar áreas comuns do prédio”.

A vereadora da Educação, Ana Cortez Vaz, esclareceu que “a gerência da empresa municipal procurou insistentemente um novo local. Este trabalho foi acompanhado e apoiado por mim e pelo vice-presidente, representantes do município na Assembleia Geral”, tendo sido assinado contrato de arrendamento com o proprietário da fração.

Assim, adiantou que a nova localização disponibilizará à comunidade educativa um laboratório, oito salas, um pequeno auditório, sala de professores, sala de alunos e espaço administrativo. Acrescentou que, “com esta localização central, pretende-se fazer renascer o ITAP”.

A Prodeso é uma empresa municipal, com enfoque na formação. De dezembro de 2023 ao final de 2024 foram ministradas 65 ações de formação a 950 participantes, correspondendo a mais de 1000 horas de formação, afirmou a referida vereadora, sublinhando a certificação alcançada pela Prodeso, pelo INEM, em formação de suporte básico de vida – desfibrilhação automática externa.