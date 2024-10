Já nada separa a rua da Sofia à frente de rio

Já é possível ver a frente de rio a partir da rua da Sofia: ontem foi retirado o taipal que nos últimos anos cobria o edifício-ponte, empreitada da Metro Mondego, por onde irá passar o metrobus.

Esta obra, que representa um investimento superior a 3,5 milhões de euros, integra a reconstrução de vários imóveis naquele perímetro da Baixa e a construção do edifício-ponte, da autoria do arquiteto Gonçalo Byrne – o que está agora à vista de todos. A estrutura, de quatro pisos e com uma área de construção de cerca de 1.250 metros quadrados, terá espaços destinados a comércio e escritórios.

