Coimbra Invest Summit junta empresas, investidores e investigação

Contagem decrescente para a maior conferência do ano, em Coimbra, sobre investimento, inovação e empreendedorismo.

Designada “Coimbra Invest Summit”, vai decorrer, em 2.ª edição, dentro de duas semanas, entre 9 e 11 de outubro, este ano com a “tecnologia espa cial” a assumir protagonismo no universo alargado indústrias de última geração presentes, apostadas na inovação, investigação e desenvolvimento, de que a “saúde” é um exemplo na região.

Para explicar tudo o que vai acontecer neste encontro de três dias – em vários espaços do Convento de São Francisco – tem hoje lugar uma sessão de apresentação com a participação do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva; do pró-reitor da Universidade de Coimbra para a Relação com as Empresas e Empregabilidade, Nuno Mendonça; da diretora do INOPOL (Instituto Politécnico de Coimbra), Sara Proença; do diretor de Inovação do Instituto Pedro Nunes, Jorge Pimenta; e do presidente do conselho de administração do iParque, Ricardo Lopes.

No radar dos investidores

A organização adianta que se pretende “posicionar Coimbra no radar dos investidores e agregar o ecossistema inovador e empreendedor do território”. Entre vários outros objetivos, será uma oportunidade para atrair investimento estrangeiro para o concelho, com a realização da “cimeira diplomática”, a 10 de outubro, com a presença na cidade do corpo diplomático de vários países.

Outro destaque do programa é o painel “Coimbra Invest Funding”, no mesmo dia, com a envolvência de entidades de investimento nacionais e internacionais, que vão comunicar com empresários e investigadores sobre as oportunidades que existem de apoios bancários e outros.