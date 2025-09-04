Coimbra: Infância vulnerável é um dos temas em debate nas Conversas de Psicologia

Coimbra volta a acolher, nos dias 4 e 5 de novembro, o Congresso Internacional Conversas de Psicologia, numa edição que integra um encontro internacional dedicado às infâncias vulneráveis.

A iniciativa vai decorrer no auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, e em formato online, e contará com a presença de 23 oradores principais, de sete países, além de uma feira de psicologia com 20 expositores, revelou ontem, na conferência de apresentação do congresso, o presidente da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, Vítor Nuno Anjos.

“Será um congresso que vai trazer à cidade a ciência social, de uma forma desconstruída, mas científica”, acrescentou.

Entre os palestrantes, oriundos de três continentes, estarão as portuguesas Sara Crispim, Ana Lacerda, Cátia Arnaut e Rita Gama Ferreira, a australiana Tamar Black, o brasileiro Luciano Vilaça e o espanhol Deibe Fernández-Simo.

Com o tema “Ciência e Relação: Conexão que transforma”, esta edição propõe um espaço de reflexão, partilha e debate sobre a importância das relações humanas na produção e aplicação do conhecimento científico.

