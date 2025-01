Coimbra: Filme que retrata história dos salatinas em campanha de angariação de fundos

O documentário começou a ser pensado e produzido na primavera de 2023, na sequência de uma reportagem premiada, e porque era urgente captar em vídeo os poucos salatinas ainda vivos. Por isso, foram sendo recolhidos testemunhos, depoimentos de especialistas, material inédito e banda sonora original.

O filme, que segue o rasto dos poucos testemunhos vivos da demolição do bairro histórico que deu lugar ao atual Polo I da Universidade de Coimbra, tem estreia prevista para 2025. Contudo, de acordo com a equipa que está a realizar o documentário (Tiago Cerveira, Rafael Vieira e Filipa Queiroz), “a sua execução, projeção e distribuição dependem da angariação de fundos e parcerias em curso”. Neste momento está a decorrer uma campanha de “crowdfunding” (em ppl.pt/salatinas).

“O objetivo é consolidar o financiamento e conseguir o maior alcance possível em salas de cinema nacionais e internacionais, na televisão e disponibilizando uma web série documental de forma gratuita na internet”, refere a equipa.

