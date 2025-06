Coimbra: Faculdade de Medicina de luto pela morte do professor José Júlio Alves de Moura

A FMUC – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra comunicou, hoje, através das redes sociais a morte de José Júlio Alves de Moura.

Na publicação, a instituição informa que “cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento do Exmo Senhor Prof. Doutor José Júlio Alves de Moura, ocorrido no passado dia 9 de junho de 2025, com as cerimónias fúnebres realizadas no dia seguinte,, 10 de junho.

Natural da Guarda, tinha 76 anos e era casado com Maria da Conceição Beliz Pestana de Almeida Alves de Moura.

Na mesma nota, a FMUC “endereça à família, amigos e colegas, as mais sentidas condolências, prestando um tributo público à sua memória, reconhecendo o inestimável contributo do Prof. Doutor José Alves Júlio de Moura para a instituição e para a medicina”