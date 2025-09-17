diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Criança impedida de almoçar no primeiro dia de escola

17 de setembro às 11 h01
1 comentário(s)
DR

Um pai de uma criança de seis anos acusa o Centro de Social da Adémia (CSSA) de não ter permitido que o filho almoçasse porque a refeição não tinha sido marcada com antecedência. Num e-mail, o pai relata que no primeiro dia de escola, às 13H17, recebeu uma chamada de uma funcionária da escola, dando conta que “o Centro da Adémia (entidade que fornece as refeições) não “abria mão” para atribuir a refeição ao aluno”, pelo que teria de o ir buscar para lhe dar o almoço. O pai – que não rejeita responsabilidades por não ter efetuado a marcação – refere que não conseguiu aceder à plataforma online e, por esse motivo, deslocou-se à sede do agrupamento para saber como proceder. Nessa reunião, foi informado que “mesmo sem marcação, a refeição estaria na mesma assegurada”.

Sobre este caso, a autarquia refere que não existe registo de contacto com os serviços municipais com vista à resolução imediata do ocorrido. Porém garante que “nunca impediu qualquer criança de almoçar, sendo esse um princípio que orienta de forma inequívoca a sua atuação”. Após ter tido conhecimento deste episódio, a autarquia promoveu uma reunião, onde estiveram presentes responsáveis da escola, do centro e da autarquia.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

1 Comentário

  1. Maria do Carmo Neves diz:
    17 de Setembro, 2025 às 11:44

    Mau funcionamento do Centro e até desumanidade. Não permitir que uma criança tomasse a refeição por um lapso que fosse, é Absolutamente selvagem!
    Jamais a Autarquia o permitiria. Devem querer dar razão à senhora simples ministra que disse ser necessário vigiar e proporcionar refeições próprias às crianças nas escolas, quando DESCONHECE que a Autarquia tem um engenheiro alimentar SÓ PARA ESSE EFEITO!
    VERGONHOSO!

    Responder

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de setembro

Fogo em Viseu provoca ferimentos ligeiros em quatro bombeiros
19 de setembro

Onda de solidariedade salva Tobias no Politécnico de Coimbra
19 de setembro

Catarina Martins valoriza saberes das mulheres rurais e povos indígenas como resposta à crise climática
19 de setembro

Opinião: "Política e cidadania - Dois factos recentes"

Coimbra

Coimbra
19 de setembro às 17h39

Onda de solidariedade salva Tobias no Politécnico de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
19 de setembro às 10h54

Coimbra recebe congresso internacional que assinala centenário de Mário Soares

0 comentário(s)
Coimbra
19 de setembro às 10h17

Falha no sistema informático do SNS afetou cuidados primários em Coimbra

0 comentário(s)