Um pai de uma criança de seis anos acusa o Centro de Social da Adémia (CSSA) de não ter permitido que o filho almoçasse porque a refeição não tinha sido marcada com antecedência. Num e-mail, o pai relata que no primeiro dia de escola, às 13H17, recebeu uma chamada de uma funcionária da escola, dando conta que “o Centro da Adémia (entidade que fornece as refeições) não “abria mão” para atribuir a refeição ao aluno”, pelo que teria de o ir buscar para lhe dar o almoço. O pai – que não rejeita responsabilidades por não ter efetuado a marcação – refere que não conseguiu aceder à plataforma online e, por esse motivo, deslocou-se à sede do agrupamento para saber como proceder. Nessa reunião, foi informado que “mesmo sem marcação, a refeição estaria na mesma assegurada”.

Sobre este caso, a autarquia refere que não existe registo de contacto com os serviços municipais com vista à resolução imediata do ocorrido. Porém garante que “nunca impediu qualquer criança de almoçar, sendo esse um princípio que orienta de forma inequívoca a sua atuação”. Após ter tido conhecimento deste episódio, a autarquia promoveu uma reunião, onde estiveram presentes responsáveis da escola, do centro e da autarquia.

