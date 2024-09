Coimbra: Câmara e União de Freguesias realizam ação de sensibilização para lixo no chão na Alta da cidade

Na passada quinta-feira, dia 19 de setembro, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, e o presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, realizaram uma ação de sensibilização na zona dos Arcos do Jardim, Praça da República e Escadas Monumentais.

Segundo nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “o objetivo foi chamar a atenção para a problemática do lixo urbano e destacar a importância da colaboração de todos para manter a cidade limpa”.

“Acompanhados pela equipa de limpeza que limpa aquelas artérias, os presidentes constataram de perto a quantidade excessiva de lixo deixada naquela área, sobretudo após noites de maior movimento. A sobrecarga de trabalho dos serviços de limpeza urbana, consequência da falta de civismo de alguns, foi uma das marcas mais fortes desta visita”, refere o mesmo documento

“É inadmissível que uma minoria prejudique a qualidade de vida de todos, simplesmente por não depositar o lixo nos locais adequados”, afirmou José Manuel Silva. “A limpeza da cidade é uma responsabilidade de todos nós. Cada um de nós pode contribuir para uma Coimbra mais limpa e agradável.”

João Francisco Campos reforçou a necessidade de uma mudança de comportamentos: “A educação cívica é fundamental para termos uma cidade mais limpa. É preciso que todos façamos a nossa parte e que transmitamos estes valores às gerações futuras.”

Durante a ação, os presidentes também conversaram com os proprietários de estabelecimentos comerciais da zona, apelando à sua colaboração na sensibilização dos clientes para a importância da correta deposição do lixo. Os comerciantes, por sua vez, comprometeram-se neste desígnio e também aproveitaram a visita para manifestar outras preocupações como a questão do ruído e dos horários de funcionamento de alguns estabelecimentos, problemas que serão devidamente analisados pela Câmara Municipal em conjunto com os serviços competentes.

A Câmara Municipal e a União das Freguesias de Coimbra reafirmam o seu compromisso em promover a limpeza urbana e a sensibilização cívica. Através de ações conjuntas e da colaboração de todos, é possível transformar Coimbra numa cidade mais limpa e sustentável.