Coimbra acompanha febre do Hyrox e já chegou aos mundiais

O Hyrox tem vindo a ganhar popularidade em Portugal. Em Coimbra, o fenómeno tem vindo a crescer e a atrair cada vez mais praticantes. O “personal trainer” conimbrincense, José Silva, está entre os três melhores portugueses da atualidade e disputa, este fim de semana, o mundial

Nos últimos anos, o Hyrox tem vindo a conquistar cada vez mais praticantes em todo o mundo. É dentro dos ginásios que tem ganho cada vez mais adeptos. Tal como os clubes de corrida estão a ganhar cada vez mais popularidade ao associar as dinâmicas sociais à prática de um estilo de vida saudável, o Hyrox acrescenta a vertente competitiva onde os atletas levam o corpo e a mente ao limite.

A “febre” tem crescido através das redes sociais, onde é habitual ver os atletas a partilhar os treinos, a preparação e até a roupa que levam às competições.

O Hyrox nasceu na Alemanha em 2017. Trata-se de uma corrida de fitness com oito exercícios funcionais e oito corridas de um quilómetro. O objetivo é completar esta tarefa no menor tempo possível. As competições acontecem em diferentes escalões etários e podem ser competidos em cinco formatos: individual homem, individual senhora, dupla homem, dupla senhora e dupla mista. Os “opens” são abertos a qualquer pessoa. Os melhores podem conquistar as poucas vagas que dão acesso ao Campeonato do Mundo. Este ano, disputa-se, este fim de semana, em Estocolmo, na Suécia.

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