Cineteatro Messias abre temporada com grandes nomes

O Cineteatro Messias, na Mealhada, abre a nova temporada, setembro/ dezembro, com a festa de João Baião, o musical infantil “A Dama e o Vagabundo” e com grande destaque para a música, com o Gajo, Marta Ren e a guitarra portuguesa de Ricardo Silva e Marta Pereira da Costa

Com três sessões, duas das quais quase esgotadas, já agendadas para os dias 5 e 6 de setembro, João Baião abre a temporada de final do ano do Cineteatro Messias com o espetáculo “Baião D’Oxigénio”, uma produção inovadora, cheia de música, humor e energia contagiante em que o público é convidado a espreitar os bastidores da criação artística.

Mas a música é a tónica dos primeiros dois meses de programação do Cineteatro Messias. A 19 de setembro, sobe ao palco Ricardo Silva que, com a Associação Filarmónica de Luso, apresenta o álbum “Contagem Crescente”, homenageando grandes compositores da guitarra portuguesa.

O Gajo, nome artístico de João Morais, promete surpreender, dia 20 de setembro, com o seu quinto álbum, “Trovoada”. Se antes a sua música era sobretudo instrumental, agora O Gajo traz-nos também a palavra. A viola campaniça é a espinha dorsal da sua música, mas tem novos diálogos – com duas sanfonas, o adufe, a gaita de foles e a pandeireta galega.

