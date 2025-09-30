diario as beiras
Coimbra

Cientistas de Coimbra investigam processamento cerebral de emoções positivas

30 de setembro às 11 h25
DR

A perceção da forma como o cérebro processa as emoções positivas recebidas de outras pessoas e a compreensão do seu impacto nas relações sociais são os objetivos de uma investigação científica liderada pela Universidade de Coimbra (UC) e hoje divulgada.

“Com esta investigação, os cientistas esperam saber mais sobre os mecanismos biológicos subjacentes à criação de empatia pelas emoções positivas de terceiros – as quais, ao contrário das emoções negativas, têm recebido pouca atenção da comunidade científica”, referiu a UC, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (01/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

