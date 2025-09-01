China celebra 80.º aniversário da vitória na Guerra de Resistência com presença de 26 líderes estrangeiros

Pequim acolherá, a 3 de setembro, as comemorações do 80.º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial, contando com a participação de 26 chefes de Estado e de governo estrangeiros a convite do Presidente Xi Jinping.

As autoridades chinesas anunciaram que as celebrações terão como tema “Recordar a história, homenagear os heróis, valorizar a paz e construir o futuro”. O evento contará ainda com presidentes de parlamentos, vice-primeiros-ministros, representantes de organizações internacionais, ex-líderes políticos e amigos internacionais que contribuíram para a luta chinesa, bem como seus familiares. No total, estão confirmados cerca de 50 representantes de 14 países, incluindo Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá.

Entre os líderes presentes estarão o Presidente russo Vladimir Putin, o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da RPDC, Kim Jong-un, e o Rei do Camboja, Norodom Sihamoni, entre outros. Segundo o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Hong Lei, a participação de dirigentes de alto nível demonstra “a importância atribuída por estes países ao evento e o apreço pelo povo chinês”.

As comemorações incluem uma gala artística no Grande Palácio do Povo, que reunirá dirigentes do Partido Comunista da China (PCCh), veteranos de guerra, representantes de setores sociais e condecorados por mérito.

De acordo com o vice-ministro Ma Zhaoxu, o conceito de “construir uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade”, defendido por Xi Jinping, já foi integrado nas resoluções da ONU por oito anos consecutivos, tornando-se um bem público internacional que reforça a relevância do evento para a paz e cooperação globais.