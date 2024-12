Centro Desportivo Supera Coimbra entra na fase final de obras e abre no verão

Está em contagem decrescente a inauguração do Complexo Desportivo Integrado de Ginástica de Coimbra, que se encontra atualmente em fase de trabalhos de especialidade.

São quase 11 milhões de euros de investimento, numa estrutura que prevê a criação de mais de 100 postos de trabalho diretos durante a sua construção e outros 50 após a abertura.

Com quase 10.000 metros quadrados de área, o Centro Desportivo Supera Coimbra, da avenida Mendes Silva, vai dispor de uma piscina interior aquecida de 25 metros (seis pistas) e uma outra, também aquecida, destinada a aprendizagem.

No exterior, está a ser construída uma outra piscina, de igual extensão, mas apenas quatro pistas.

Além disso, o complexo terá uma zona de spa com jacúzi, sauna, banho de vapor e chuveiros sensoriais.

Será ainda possível usufruir de uma sala de quase 1.200 metros quadrados equipada com modernas máquinas, vestiários (feminino, masculino e infantil) e atividades que podem ser praticadas em quatro salas de aulas de grupo, dedicadas a zumba, body combat, body pump, body balance, pilates e bike.

