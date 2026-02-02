O programa Centro 2030 abriu um concurso de quatro milhões de euros (ME) para apoiar micro e pequenas empresas no território do Pinhal Interior, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

O concurso pretende beneficiar micro e pequenas empresas que apresentem projetos “até um máximo de 300 mil euros de investimento elegível, com o apoio do FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) até 70% daquele valor”.

“Os apoios consistem no financiamento de investimentos produtivos de empresas nos setores da indústria, turismo, comércio e serviços”, com prioridade para os que “contribuam para a coesão territorial, a valorização de recursos endógenos, a transição verde e transição digital, bem como para a diferenciação e inovação tecnológica”, explicou a CCDR do Centro.

