Casa Branca sem comunicações dois meses após a tempestade

Os moradores da zona da Casa Branca, em Coimbra, denunciam estar há mais de dois meses sem acessos serviços essenciais de comunicação, como televisão, internet e telefone fixo, na sequência dos estragos provocados pela tempestade de 28 de janeiro.

Segundo o testemunho de Maria Ermelinda Domingos, residente na rua de Baixo, a situação resulta da queda de cabos e de um poste, que permanece por reparar desde então.

“Há cabos partidos, outros enrolados numa árvore dentro da Escola Dra. Alice Gouveia e ainda alguns pendurados ao longo do gradeamento”, descreve.