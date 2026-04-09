Coimbra

Casa Branca sem comunicações dois meses após a tempestade

09 de abril de 2026 às 18 h05
0 comentário(s)
Estragos foram provocados pela tempestade de 28 de janeiro | Foto DB-Ana Catarina Ferreira

Os moradores da zona da Casa Branca, em Coimbra, denunciam estar há mais de dois meses sem acessos serviços essenciais de comunicação, como televisão, internet e telefone fixo, na sequência dos estragos provocados pela tempestade de 28 de janeiro.

Segundo o testemunho de Maria Ermelinda Domingos, residente na rua de Baixo, a situação resulta da queda de cabos e de um poste, que permanece por reparar desde então.

“Há cabos partidos, outros enrolados numa árvore dentro da Escola Dra. Alice Gouveia e ainda alguns pendurados ao longo do gradeamento”, descreve.

 

 

Texto de:Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de abril

Casa Branca sem comunicações dois meses após a tempestade
09 de abril

Casa do Cinema de Coimbra em risco por falta de obras da Câmara
09 de abril

Lançado concurso público para estudo prévio de ligação da A13 ao IP3 em Coimbra
09 de abril

Presidência Aberta em Penela e Soure (fotogaleria)

Coimbra

Casa Branca sem comunicações dois meses após a tempestade

Casa do Cinema de Coimbra em risco por falta de obras da Câmara

Lançado concurso público para estudo prévio de ligação da A13 ao IP3 em Coimbra