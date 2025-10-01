Um cão desapareceu no dia 25 de setembro, na floresta da Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, e até ao momento ainda não foi encontrado. A responsável pelo animal está a dar uma recompensa de 1.000€ a quem o encontrar.

“Pedimos a todos que tenham alguma informação ou que o possam ter visto que entrem em contacto connosco. Está garantida uma recompensa de 1000 € a quem encontrar e devolver o Morty (nome do cão) a casa”, refere a responsável, Sofia.