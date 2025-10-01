diario as beiras
Figueira da Foz

Cão desaparecido na Serra da Boa Viagem

01 de outubro às 21 h31
0 comentário(s)

Um cão desapareceu no dia 25 de setembro, na floresta da Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, e até ao momento ainda não foi encontrado. A responsável pelo animal está a dar uma recompensa de 1.000€ a quem o encontrar.

“Pedimos a todos que tenham alguma informação ou que o possam ter visto que entrem em contacto connosco. Está garantida uma recompensa de 1000 € a quem encontrar e devolver o Morty (nome do cão) a casa”, refere a responsável, Sofia.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de outubro

Cão desaparecido na Serra da Boa Viagem
01 de outubro

Juntos Somos Coimbra quer avançar com Palácio da Justiça e Escola das Artes
01 de outubro

Chega em Coimbra diz que Câmara deve ser alavanca para ensino superior
01 de outubro

Plano para resposta sazonal em saúde durante o inverno entrou hoje em vigor

Figueira da Foz

Figueira da Foz
01 de outubro às 21h31

Cão desaparecido na Serra da Boa Viagem

0 comentário(s)
Figueira da Foz
01 de outubro às 11h27

Figueira da Foz: Despedidas na Assembleia Municipal

0 comentário(s)
Figueira da Foz
30 de setembro às 17h30

Festival de surf, arte e música na Figueira da Foz dá destaque à gastronomia este ano

0 comentário(s)