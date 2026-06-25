Canoagem: Título de kayak polo decide-se em Coimbra

Tal como há um ano, a final do Campeonato Nacional de kayak polo vai decidir-se em Coimbra. A equipa A do Clube Fluvial de Coimbra (CFC) é a detentora do título e tem sérias aspirações a voltar a sagrar-se campeã nacional perante o seu público.

A acontecer, a revalidação do título terá, certamente, um sabor especial. Isto porque, como é público, o Fluvial viveu meses de grande preocupação, na sequência das tempestades e, acima de tudo, das cheias do Rio Mondego, em janeiro/fevereiro últimos. As intempéries, recorde-se, afetaram a sede e o campo do clube, nas instalações dos Desportos Náuticos, na margem esquerda do Rio Mondego.

A situação mais grave foi a do campo de kayak polo, que ficou completamente assoreado, impedindo a realização de treinos às quatro equipas do clube. Como explicou a direção do CFC, em nota à comunicação social recentemente divulgada, sucederam-se vários contactos, reuniões e visitas técnicas, por parte de responsáveis autárquicos, que resultaram na operação de remoção da areia acumulada pelas cheias.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS