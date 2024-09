Canoagem: Iago Bebiano brilhou nos universitários e aponta já aos Jogos

Qual foi o sentimento após conquistar duas medalhas numa competição mundial disputada em Montemor-o-Velho?

Sendo em Portugal, e mais concretamente em Montemor-o-Velho, ainda foi mais impactante. Temos as nossas famílias e amigos, todos na bancada a apoiar, e chegar ao fim das provas com medalhas é muito especial. Depois subir ao pódio a representar as cores nacionais é um orgulho.

Que objetivos levou para este Mundial. Superou as expectativas?

Na verdade, na prova de K1 200m fiquei aquém daquilo que queria, que era ser campeão do Mundo. Infelizmente lesionei-me cinco dias antes da corrida. Fiquei com um problema na lombar que até podia ter metido em causa a participação. Consegui ser tratado e através de anti-inflamatórios fiz a competição. Estava ligeiramente a menos do meu potencial e o atleta italiano acaba por fazer uma prova excelente. Ainda assim venceu-me por pouco. Foi um 2.º lugar agridoce, mas atendendo às circunstâncias, fico feliz por ter levado uma medalha, até porque quase não participei. No K4 500m, a classificação foi de acordo com as nossas ambições. Nunca descorámos a hipótese de chegar ao 1.º lugar, mas os polacos foram mais fortes numa prova muito dura. Queríamos pelo menos o 2.º lugar e atingimos esse objetivo.

Quais os seus objetivos na modalidade para os próximos tempos?

Os meus resultados este ano foram muito bons e espero continuar a crescer. No próximo ano, ambiciono manter o meu lugar na equipa sénior e procurar integrar o projeto olímpico, que até agora não aconteceu. Apenas fui esperança olímpica. Sendo o meu último ano de sub-23, no próximo ano, ou integro a equipa sénior e o projeto olímpico, ou fico sem rendimento. Não é algo assim tão problemático até porque nunca ganhei muito com o desporto. O ideal seria mesmo integrar o projeto para depois em 2027 poder lutar pela participação nos Jogos Olímpicos que seria um sonho.

