diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra cancela Feira dos 7 em Bencanta

06 de fevereiro de 2026 às 13 h12
0 comentário(s)

A Feira dos 7, prevista para o próximo sábado, em Bencanta, foi cancelada “por razões de segurança”, devido às condições meteorológicas adversas e ao elevado risco de cheia do rio Mondego no concelho de Coimbra, informou a Câmara.

Numa publicação na rede social Facebook, a Câmara Municipal de Coimbra apela à população para que não se desloque ao local e siga as indicações das autoridades no terreno.

Nos dias 07 e 23 de cada mês realiza-se, em Bencanta, uma feira onde se comercializa uma grande variedade de produtos, especialmente relacionados com a agricultura, bem como ferramentas, roupas e mobiliário, entre outros.

Se as datas coincidirem com domingo ou feriado, o tradicional certame, frequentado por muitos vendedores e compradores, realiza-se no dia imediatamente anterior.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de fevereiro

Três homens detidos por suspeita de roubo e tráfico de drogas em Coimbra
06 de fevereiro

Duas pessoas de Penacova constituídas arguidas por furto em residências
06 de fevereiro

Câmara de Coimbra cancela Feira dos 7 em Bencanta
06 de fevereiro

Proteção Civil alerta para chuva intensa e ventos fortes com depressão Marta

Coimbra

Coimbra
06 de fevereiro às 14h11

Três homens detidos por suspeita de roubo e tráfico de drogas em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
06 de fevereiro às 13h12

Câmara de Coimbra cancela Feira dos 7 em Bencanta

0 comentário(s)
Coimbra
06 de fevereiro às 11h23

Coimbra vai fazer avaliação fitossanitária às árvores da cidade

0 comentário(s)