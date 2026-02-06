A Feira dos 7, prevista para o próximo sábado, em Bencanta, foi cancelada “por razões de segurança”, devido às condições meteorológicas adversas e ao elevado risco de cheia do rio Mondego no concelho de Coimbra, informou a Câmara.

Numa publicação na rede social Facebook, a Câmara Municipal de Coimbra apela à população para que não se desloque ao local e siga as indicações das autoridades no terreno.

Nos dias 07 e 23 de cada mês realiza-se, em Bencanta, uma feira onde se comercializa uma grande variedade de produtos, especialmente relacionados com a agricultura, bem como ferramentas, roupas e mobiliário, entre outros.

Se as datas coincidirem com domingo ou feriado, o tradicional certame, frequentado por muitos vendedores e compradores, realiza-se no dia imediatamente anterior.