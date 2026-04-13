Câmara de Coimbra avança com projeto de remodelação dos Paços do Concelho

O edifício dos Paços do Concelho de Coimbra vai ser reabilitado, embora ainda sem prazo fixado.

Por agora, vai avançar o projeto de execução e especialidades no âmbito da operação designada “Reabilitação do Edifício dos Paços de Município”, com um custo de cerca de 70 mil euros, a que acresce IVA. A estimativa de custo será determinada no âmbito do desenvolvimento dos projetos.

O contrato assinado para prestação de serviços de gestão de projetos de construção com a empresa Certigy foi assinado na semana passada, incluindo medições e projeto de arquitetura, estabilidade e redes, climatização e ar condicionado, e projeto de autoconsumo energético e certificação energética.

Pretende-se reabilitar o edifício “de modo a melhorar o seu funcionamento ao nível da eficiência energética, salubridade, segurança e acessibilidades, para além de responder aos problemas decorrentes do uso e do envelhecimento dos materiais em presença”, pode ler-se no documento das especificações técnicas elaborado pela Divisão de Projetos de Edifícios e Equipamentos Municipais em maio de 2025, ainda no mandato anterior.

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