A Câmara de Coimbra aprovou hoje uma proposta de bonificações de tarifário intermodal, que aumenta os custos anteriormente previstos para bombeiros voluntários, funcionários municipais e reformados.

A proposta foi aprovada pelos cinco vereadores da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e da ex-vereadora do Chega, com quatro vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT) a votar contra e um (da IL) a abster-se.

Em dezembro, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, tinha dito que iria recuar na decisão do anterior executivo de manter os descontos que vigoram nos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) no passe intermodal, que passou a funcionar a 01 de janeiro para aqueles serviços e Sistema de Mobilidade do Mondego (‘metrobus’).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS