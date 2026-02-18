diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra aumenta preço de intermodal para bombeiros e funcionários

18 de fevereiro de 2026 às 19 h40
0 comentário(s)
Arquivo

A Câmara de Coimbra aprovou hoje uma proposta de bonificações de tarifário intermodal, que aumenta os custos anteriormente previstos para bombeiros voluntários, funcionários municipais e reformados.

A proposta foi aprovada pelos cinco vereadores da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e da ex-vereadora do Chega, com quatro vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT) a votar contra e um (da IL) a abster-se.

Em dezembro, a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, tinha dito que iria recuar na decisão do anterior executivo de manter os descontos que vigoram nos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) no passe intermodal, que passou a funcionar a 01 de janeiro para aqueles serviços e Sistema de Mobilidade do Mondego (‘metrobus’).

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de fevereiro

IP vai criar mais uma faixa no tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra
18 de fevereiro

Mau tempo: Municípios querem pacote de apoio e autarca admite ser preciso repensar ordenamento
18 de fevereiro

Porto da Figueira da Foz deve ficar totalmente operacional em março
18 de fevereiro

Câmara de Coimbra suspende PDM para promover habitação e simplificar estacionamento

Coimbra

Coimbra
18 de fevereiro às 20h59

IP vai criar mais uma faixa no tabuleiro do IC2 do açude-ponte em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
18 de fevereiro às 19h43

Câmara de Coimbra suspende PDM para promover habitação e simplificar estacionamento

0 comentário(s)
Coimbra
18 de fevereiro às 19h40

Câmara de Coimbra aumenta preço de intermodal para bombeiros e funcionários

0 comentário(s)