Câmara da Figueira da Foz garante construção de pavilhão iniciado há 20 anos

O presidente da Câmara da Figueira da Foz garantiu que vai concluir a construção do pavilhão polidesportivo do Clube Recreativo Instrução Alhadense (CRIA) iniciada há 20 anos, num investimento superior a um milhão de euros.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Santana Lopes lembrou que se trata de uma obra que começou a ser falada no ano 2000, na sua primeira passagem por aquele município do distrito de Coimbra, e que foi iniciada em 2004, sem que tivesse sido concluída.

Durante estas duas décadas, manteve-se erguida a estrutura em metal do futuro pavilhão.

“Prometeram à coletividade que se fazia o pavilhão polidesportivo e não fizeram”, enfatizou o autarca, salientando que no início do atual mandato esteve na coletividade e prometeu concluir a obra, que recebeu parecer positivo do Instituto Português do Desporto e Juventude na terça-feira ao final do dia.

Salientando que tem sido uma “luta grande” do município nestes três anos, Santana Lopes frisou que agora o executivo vai tentar obter financiamento nos fundos europeus para a construção do pavilhão, cujo investimento supera um milhão de euros.

“Mesmo que não sejam fundos europeus, em três anos a Câmara paga aquele investimento, mas vamos conseguir”, sublinhou o presidente da autarquia, garantindo que “haja o que houver” a obra começa em 2025.

O CRIA foi fundado a 15 de outubro de 1927, na freguesia das Alhadas, no norte do concelho da Figueira da Foz, e dedica-se atualmente ao futsal, com oito equipas em atividade, desde os petizes até seniores masculinos e femininos, num total de 120 atletas.

A coletividade mantém ainda uma secção de ginástica de manutenção, com cerca de duas dezenas de pessoas.

As suas atividades desportivas decorrem no pavilhão alugado da Escola Secundária Joaquim de Carvalho, no centro da cidade.