Cadeiras da Matobra vão ajudar associação Pedrinhas

Cinquenta e oito entidades, entre pessoas, empresas e associações, vão decorar e ilustrar cadeiras que serão leiloadas com o objetivo de angariar fundos para a Pedrinhas – Cooperativa de Solidariedade Social sem fins lucrativos, com sede na Lousã, que apoia crianças com doenças oncológicas ou outras igualmente graves.

Entre as figuras públicas convidadas estão António Sala, que é o padrinho da Pedrinhas, os cantores João Só e o Gustavo Reinas, a atleta olímpica Patrícia Mamona, a apresentadora Cristina Möhler e o marido, o ex-futebolista, Paulo Sousa.

Além destes, existe uma série de empresas e associações como, por exemplo, a Lugrade que através do artista Hugo Van Der Ding desenhou uma cadeira. Há cinco cadeiras que foram pintadas por crianças que estão internadas no Hospital Pediátrico de Coimbra.

“A Matobra usa esta iniciativa como bandeira de intervenção social. Estes valores fazem parte da Matobra desde a primeira hora. É uma atividade que envolve muitos amigos, muito trabalho, mas o resultado enche-nos de orgulhos”, disse o diretor-geral da Matobra, José Guilherme, durante a apresentação da 4.ª edição da “As Cadeiras do Curso da Vida da Matobra” que decorreu no “showroom” da empresa, em Eiras (Coimbra).

Também presente na sessão esteve a presidente da Pedrinha, Ana Brazião, reconheceu “a vontade genuína e generosa” que a Matobra tem em ajudar o setor social. “Vemos na Matobra um parceiro ideal e que faz-nos acreditar que o que fazemos é bem feito”, disse.

As cadeiras vão estar em exposição no Alma Shopping, em Coimbra, de 5 a 13 de outubro. O leilão será realizado no Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, no dia 18 de outubro, às 21H00.