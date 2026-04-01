Figueira da Foz

Buarcos poderá vir a ter Mercado da Primavera

01 de abril de 2026 às 09 h00
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Rosa Batista, presidente da junta | Foto DB - Jot'Alves

Festival Pirata mantém-se na Tamargueira, realizando-se de 23 a 26 de julho.

A Junta de Buarcos poderá realizar já este ano o Mercado da Primavera, durante três dias, com início no dia 1 de maio, avançou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da autarquia buarquense.

Por sua vez, o Festival Pirata, evento igualmente promovido pela junta de freguesia e que se realiza há cerca de uma dezena e meia de anos naquela vila da Figueira da Foz, decorre de 23 a 26 de julho, na Tamargueira. Mas não será retomada a Feira Medieval Infante D. Pedro.

“Estamos a ponderar, no feriado do 1.º de Maio, fazer o Mercado da Primavera, durante três dias. Ainda não decidimos se será feito na zona inferior das muralhas ou na zona do jardim Fernando Traqueia”, adiantou Rosa Batista, ressalvando que só na próxima semana será tomada uma decisão sobre o evento.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS.

Texto de:Jot'Alves

1 Comentário

  1. ecmoreira1957@gmail.com diz:
    1 de Abril, 2026 às 16:08

    ecmoreira1957@gmail.com

    Responder

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