Boas práticas de envelhecimento ativo e saudável premiadas pela CCDRC

Quatro projetos foram ontem distinguidos na 7.ª edição do Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Ativo e Saudável na região centro organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em colaboração com os consórcios Ageing@Coimbra e AgeINfuture.

A cerimónia de entrega de prémio decorreu no Convento São Francisco com a presença dos 12 projetos finalistas.

Concurso contou

com 149 candidaturas

Na categoria “Conhecimento+”, o projeto vencedor foi “AGILidades LAB CENTERS”, promovido pela Agilidades, SPIN OFF IPLeiria que como objetivo formar e capacitar as equipas, com base no paradigma do Playfull Aging, no qual a recreação, a ludicidade e o jogo são o paradigma promotor de um envelhecimento saudável.

