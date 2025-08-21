Beatriz Fernandes e Inês Penetra na final de C2 500 metros nos Mundiais de canoagem

A dupla, composta por Beatriz Fernandes e Inês Penetra, ambas estudantes do Politécnico de Coimbra (IPC), fizeram história ao garantiu, hoje, a passagem à final em C2 500 metros, nos Mundiais de canoagem, que se realizam até domingo, 24 de agosto, em Milão (Itália).

Este momento trata-se da primeira presença de Portugal numa final A em canoa feminina num Mundial Sénior da modalidade.

A dupla lusa participou na segunda meia-final, tendo registado o segundo melhor tempo, terminando a prova em 1.59.58 min, o que valeu o passaporte para a final A.

Esta passagem, de acordo com a Federação Portuguesa de Canoagem, representa um momento histórico, “com a dupla a alcançar, pela primeira vez, uma final A em canoa feminina para Portugal num Mundial Sénior”.

Segundo a FPC, este é “um feito valorizado pelo facto de a prova de C2 500 metros ser distância olímpica”.

A final realiza-se amanhã, sexta-feira (22 de agosto), com início previsto para as 13H43, com a dupla portuguesa a ir à procura da conquista de uma medalha.

Beatriz Fernandes e Inês Penetra são atualmente campeãs mundiais universitárias na categoria C2 200 metros, título conquistado em Montemor-o-Velho, em agosto do ano passado.