Bairro Digital de Soure é o mais avançado de Portugal

Capacitar os comerciantes, transformar o mercado disponível, fomentar atividades de animação territorial e relocalização de equipamentos são quatro vetores que norteiam o projeto “ Soure Comercial-Bairro Digital”, que foi ontem apresentado oficialmente no Auditório Delfim Pinheiro.

Iniciado em janeiro deste ano, a iniciativa do Município de Soure e da Associação Empresarial de Soure, pretende fomentar uma profunda “transformação do comércio”, assegurou a vice-presidente da Câmara de Soure, Teresa Pedrosa, envolvendo os comerciantes com o intuito de, sublinhou, “construir um tecido empresarial atrativo e resiliente, capaz de penetrar em vários locais de venda”.

No dia do lançamento público, numa cerimónia onde foram entregues os kits a alguns dos comerciantes envolvidos (os que estiveram presentes), a autarca revelou que pretende que este projeto “dure”, para lá período de financiamento, que termina em setembro de 2025.

