Aviso laranja de muita chuva em Coimbra a partir da próxima madrugada

As condições meteorológicas de chuva nos distritos de Coimbra, Aveiro e Viseu deste sábado vão se agravar para amanhã, domingo, razão pela qual foi lançado aviso laranja, devido à previsão de chuva forte e persistente, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Estes serão os distritos do país onde vai chover mais.

O aviso nestes três distritos vigora entre as 06H00 e as 15H00 de domingo, sendo antecedido por um aviso amarelo para as mesmas condições climatéricas, entre as 03H00 e as 06H00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, a previsão do IPMA aponta para períodos de chuva, em especial nas regiões norte e Centro, por vezes forte no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde, com vento forte e neblina ou nevoeiro.