Avelar Brotero vence Coimbra Económica

A Escola Secundária Avelar Brotero é a vencedora da primeira edição da Coimbra Económica, iniciativa promovida pela Associação Une dois Mundos. A pontuação dos cinco melhores alunos da escola permitiu conquistar o primeiro lugar.

Os prémios foram entregues ontem de manhã no auditório da escola com a presença do presidente da Associação Une dois Mundos, João Pedro Santos, do vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Miguel Fonseca, do subdiretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), Pedro Torres e da coordenadora executiva da FEUC, Ana Isabel Santos.

