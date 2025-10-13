A nova presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que foi eleita domingo pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) sem maioria absoluta, disse hoje que vai governar sem coligações, mas com diálogo e estabelecimento de pontes.

“Vou gerir como fiz a campanha, de forma positiva. A maioria das pessoas votaram no nosso programa e, portanto, estou com muita tranquilidade”, salientou a antiga ministra da Coesão Territorial.

