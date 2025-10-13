diario as beiras
Coimbra

Autárquicas: Ana Abrunhosa sem maioria absoluta quer governar Coimbra com diálogo

13 de outubro às 16 h09
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A nova presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, que foi eleita domingo pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) sem maioria absoluta, disse hoje que vai governar sem coligações, mas com diálogo e estabelecimento de pontes.

“Vou gerir como fiz a campanha, de forma positiva. A maioria das pessoas votaram no nosso programa e, portanto, estou com muita tranquilidade”, salientou a antiga ministra da Coesão Territorial.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de outubro

Autárquicas: Ana Abrunhosa sem maioria absoluta quer governar Coimbra com diálogo
13 de outubro

Autárquicas: Abrunhosa quer transportes urbanos em todas as freguesias de Coimbra em dois anos
13 de outubro

Abrunhosa vai transferir atendimento de cidadãos para Paços do Concelho de Coimbra
13 de outubro

Autárquicas: PS diz que teve “resultado satisfatório” no distrito de Coimbra

Coimbra

Coimbra
13 de outubro às 16h09

Autárquicas: Ana Abrunhosa sem maioria absoluta quer governar Coimbra com diálogo

0 comentário(s)
Coimbra
13 de outubro às 16h09

Autárquicas: Abrunhosa quer transportes urbanos em todas as freguesias de Coimbra em dois anos

0 comentário(s)
Coimbra
13 de outubro às 16h08

Abrunhosa vai transferir atendimento de cidadãos para Paços do Concelho de Coimbra

0 comentário(s)