A presidente eleita da Câmara de Coimbra afirmou hoje que quer a cobertura de todas as freguesias pelos transportes urbanos no espaço de dois anos, admitindo que a transformação em empresa municipal já em 2026 será difícil.

“Eu diria que um ano, dois anos é tempo de suficiente [para levar os transportes urbanos a todas as freguesias]. Não precisamos de quatro anos para andar aqui a simular que resolvemos o problema que está por resolver há muito tempo”, afirmou Ana Abrunhosa, eleita presidente da Câmara de Coimbra pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), derrotando o atual autarca, José Manuel Silva, que concorria por uma coligação liderada pelo PSD.

