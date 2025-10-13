diario as beiras
Coimbra

Autárquicas: Abrunhosa quer transportes urbanos em todas as freguesias de Coimbra em dois anos

13 de outubro às 16 h09
DR

A presidente eleita da Câmara de Coimbra afirmou hoje que quer a cobertura de todas as freguesias pelos transportes urbanos no espaço de dois anos, admitindo que a transformação em empresa municipal já em 2026 será difícil.

“Eu diria que um ano, dois anos é tempo de suficiente [para levar os transportes urbanos a todas as freguesias]. Não precisamos de quatro anos para andar aqui a simular que resolvemos o problema que está por resolver há muito tempo”, afirmou Ana Abrunhosa, eleita presidente da Câmara de Coimbra pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), derrotando o atual autarca, José Manuel Silva, que concorria por uma coligação liderada pelo PSD.

Agência Lusa

