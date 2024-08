Atletismo: Penacova Trail do Centro conta com cerca de 1300 inscritos

Termina no sábado, às 23H59, o período de inscrições para a 7.ª edição do Penacova Trail do Centro, competição organizada pela Carlos Sá Nature Eventos, com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Penacova e da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal.

“Penacova é um município que respira natureza e aposta forte no desporto e consolida, ano após ano o seu Trail do Centro, evento de referência nacional”, realça a organização da prova que decorre nos dias 31 de agosto e 1 de setembro.

A edição de 2024 apresenta, novamente, um forte leque de candidatos. Em Penacova vai ser disputada a penúltima prova do Circuito Best Trails Series. Entre o lote de participantes, destaque para a ex-atleta olímpica, Ana Dúlce Felix, que vai fazer a sua estreia no trail.

A vimaranense, que é uma das fortes candidatas à vitória, vai participar no prólogo e trail sprint de 16km, prova que conta com cerca 700 inscritos. Na mesma distância, Amândio Ferreira vai tentar a conquista da 1.ª posição para consolidar o pódio no Circuito Best Trails Series.

Já na distância Ultra (46km), que tem cerca de 300 inscrições, o inglês Jamie Stephenson, que venceu em 2022, volta para tentar novo triunfo, “mas a concorrência nacional estará fortíssima, com Daniel Santos, Emílio Carvalho e Óscar Mendes, líderes do Circuito Best Trails Series, a fazerem forte pressão”, destaca a comunicação da entidade organizadora.

O Trail Longo (31km) conta também com cerca de 300 inscritos, o que faz com que se registem já cerca de 1300 inscrições, número recorde para a competição.

Cãominhada é novidade

A edição deste ano conta ainda com a novidade de uma Cãominhada, que decorre no sábado, primeiro dia do evento. A partir das 18H30, a iniciativa, que tem a distância de 2km, pretende “sensibilizar a população” sobre “os maus tratos” aos animais e “apelar” ao contributo “de todos”, “monetariamente ou em géneros, para o trabalho da associação Rafeiros Puros de Penacova”.

Ainda no sábado, decorre, às 19H00, o prólogo, uma corrida curta de 2km feita em contrarrelógio. Também no sábado, nota para o Trail Kids, competição destinada aos mais novos.

