Associação Artística e Cultural Salatina comemorou 8.º aniversário

A Associação Artística e Cultural Salatina comemorou, no passado dia 1 de outubro (terça-feira) o 8.º aniversário.

As comemorações contaram com a presença de todos os sócios e do vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Lopes e do presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro.

Regularmente, o projeto tem visibilidade fora de portas, através das inúmeras apresentações musicais, realizadas de forma beneficente a partir dos diferentes grupos de música da associação. As classes representativas de cada instrumento musical, os cavaquinhos, os bandolins, a banda, a classe de arcos, as gaitas, o coro e sobretudo, a classe orquestral, designada por tuna são o verdadeiro “cartão de visita” que, divulga e projeta o que de melhor tem a associação.

Para além da vertente formativa e do desenvolvimento intelectual proporcionado, o projeto tem sido um polo de dinamização cultural e social.

Segundo comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, “é objetivo da direção continuar a projetar o nome da mesma no seu envolvimento e dos associados, com a sociedade, na procura de novas parcerias e na divulgação do seu trabalho pelos diversos agentes sócio culturais, procurando, sempre que possível, extravasar essa relação para um âmbito territorial mais alargado e diversificado”.

No âmbito das atividades programadas, vai acontecer no próximo dia 14 de outubro (segunda-feira, uma visita à ilha Terceiro, nos Açores.