Arrancou ontem o processo de emissão do bilhete único dos transportes regionais

Ainda sob validação final das autoridades de transportes envolvidas, foi ontem adiantado o valor dos bilhetes e dos passes mensais do futuro título intermodal de transporte nos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

Os preços dos bilhetes vão ser de um, dois ou três euros por dia, em função das respetivas viagens envolverem apenas um, dois ou mais de dois municípios. O preço dos passes , de acordo com as mesmas condições são de 30, 35 ou 40 euros.

Foi o presidente da Metro Mondego, João Marrana, que adiantou os valores, ontem à tarde, na cerimónia de assinatura do contrato de constituição da sociedade A-GIT (Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra), que envolve a CIM-RC (com 50,1% de participação na empresa) e o Município de Coimbra (com 49,9%).

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS