Apagão: Chega apela a Governo que informe população sobre como proceder

O presidente do Chega, André Ventura, defendeu hoje que o Governo deve “garantir imediata coordenação de todas as estruturas” na sequência do apagão que afetou o país, e instou o executivo a informação a população sobre como proceder.

“Perante um ‘apagão geral’ ainda sem causas determinadas, o Governo deve garantir imediata coordenação de todas as estruturas de segurança, energia, informação e proteção civil”, escreveu o líder do Chega numa publicação na sua página na rede social X.

André Ventura defendeu que não se “deixar a população às escuras, sem o mínimo de informação e sem saber o que fazer ou como proceder”, alertando que “isso é promover o caos e a confusão nacional”.

A REN – Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

O Conselho de Ministros, presidido por Luís Montenegro, está reunido na residência oficial do primeiro-ministro.

Entretanto, o Presidente da República indicou, através de uma nota publicada no ‘site’ da Presidência, que “está a acompanhar a situação em contacto permanente com o Governo”.