APAFF em vias de ficar sem instalações

A Associação de Proteção Animal da Figueira da Foz (APAFF) corre o risco de ficar sem instalações. Neste momento, aliás, a direção tenta encontrar uma solução para os cerca de 300 animais que tem à sua guarda.

“O terreno onde a APAFF tem a sua estrutura é privado. Na sequência do falecimento do proprietário, os herdeiros, com toda a legitimidade, querem vender o terreno, que já está à venda”, avançou ao DIÁRIO AS BEIRAS a presidente da direção da associação, Florbela Brísida.

De acordo com a lei, a APAFF tem direito de preferência na compra do terreno, mas não tem dinheiro para comprá-lo, ressalvou a dirigente.

“Estamos a tentar arranjar uma solução, mas corremos o risco de, fisicamente, não festejarmos os 25 anos da associação [em 2026]”, admitiu Florbela Brísida.

A presidente da APAFF ressalvou que, “enquanto não houver uma solução, a associação não se sente racionalmente capaz de aceitar mais animais sem estar assegurado um futuro para os que já estão” aos seus cuidados.