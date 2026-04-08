Presidência Aberta

António José Seguro percorre troço do IC3 em Penela

08 de abril de 2026 às 12 h36
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António José Seguro a percorrer o IC3 em Penela acompanhado pelos autarcas | DB - Ana Catarina Ferreira

Depois de visitar e ouvir a população no quartel dos Bombeiros Voluntários de Penela, o Presidente da República, António José Seguro, está agora a percorrer o troço do ic3, em Penela.

A estrada está cortado ao trânsito, entre a rotunda dos bombeiros e o cruzamento do Espinheiro, devido à instabilidade e abatimentos na via provocados pelas recentes intempéries que afetaram toda a região Centro.

Membros do Governo e da Infraestruturas de Portugal já estiveram no local, em dias anteriores, a verificar o estado da estrada. O IC3 é uma das principais estradas do concelho de Penela e está encerrada já há algumas semanas.

 

Texto de:Daniel Filipe Pereira

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