António José Seguro percorre troço do IC3 em Penela

Depois de visitar e ouvir a população no quartel dos Bombeiros Voluntários de Penela, o Presidente da República, António José Seguro, está agora a percorrer o troço do ic3, em Penela.

A estrada está cortado ao trânsito, entre a rotunda dos bombeiros e o cruzamento do Espinheiro, devido à instabilidade e abatimentos na via provocados pelas recentes intempéries que afetaram toda a região Centro.

Membros do Governo e da Infraestruturas de Portugal já estiveram no local, em dias anteriores, a verificar o estado da estrada. O IC3 é uma das principais estradas do concelho de Penela e está encerrada já há algumas semanas.