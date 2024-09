Américo Baptista dos Santos apresenta Entre Órfãos III

O juíz jubilado Américo Baptista dos Santos apresenta, este domingo, às 15H30, no Museu do Grupo Folclórico e Etnográfico “AS TECEDEIRAS DE ALMALAGUÊS” o seu mais recente livro, “Entre Órfãos III” , com edição MinervaCoimbra.

A apresentação será feita por Ricardo Namora, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e vai contar com a atuação do saxofonista Licínio Jorge Oliveira Maurício e homenagem à tecedeira Maria José dos Santos, da Abelheira, falecida no dia 22 de Fevereiro do ano de 1984 e com ela a todas as tecedeiras da freguesia de Almalaguês.

Este é o terceiro livro da série “Entre” pensada pelo autor e dedicada ao Colégio dos Órfãos/São Caetano. Nesta série é espelhada a experiência do autor, enquanto diretor da mesma instituição, entre 1978 e 1991.