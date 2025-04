“AmarAmália” sobe a palco no Centro de Artes e Espetáculos no sábado

O espetáculo de dança “AmarAmália”, apresentado pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, sobe a palco no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) no sábado, pelas 21:30, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Esta exibição, coreografada por Vasco Wellenkamp e com música original de Carlos Zíngaro, é uma homenagem à fadista Amália Rodrigues, “cuja voz e emoção universalizam o fado e são motivo de orgulho nacional”, realçou a organização.

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline, e o seu custo é de 12,50 euros para o público em geral e 5,00 euros para as escolas de dança do concelho da Figueira da Foz.