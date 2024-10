Ainda há obras de 2018 a 2021 por começar

Há oito obras por iniciar provenientes dos contratos interadministrativos da delegação de competências entre a câmara e as 18 freguesias do concelho assinados entre 2018 a 2021.

Estas obras, que iniciaram o processo com a elaboração do projeto no período do executivo socialista liderado por Manuel Machado, ainda não começaram.

Segundo o Relatório de Execução e Plano de Calendarização de julho a setembro de 2024 da Câmara Municipal de Coimbra, este atraso no início destas oito obras pode estar a depender “do dono da obra, do lançamento do concursos ou dos timings dos procedimentos”.

No mesmo documento é clarificado que há obras que não arrancaram porque há intervenções feitas em conjunto com outras entidades. Ou seja, é necessário esperar que essa outra entidade termine a sua parte para que estas obras possam arrancar.

Além destas oito empreitadas, com projeto executado e aprovado mas em que a obra ainda não se executou, há ainda três projetos, provenientes dos contratos administrativos entre 2018 e 2021 que ainda não foram elaborados. No relatório, o executivo frisa que os três projetos em falta devem-se à “sua complexidade e/ou intervenção de várias entidades, bem como à falta entrega de documentos por parte das freguesias/União das Freguesias”.

